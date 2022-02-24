Финал соревнований пройдёт в Ангарске
В Ангарском городском округе с 25 по 27 февраля пройдут XXXVIII зимние сельские спортивные игры Иркутской области. Планируется, что в мероприятии примут участие команды из Заларинского, Зиминского, Иркутского, Боханского, Качугского, Жигаловского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Шелеховского, Усть-Удинского районов и других муниципальных образований. Соревнования проведут на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва.
Зимние сельские спортивные игры пройдут в три этапа. Первый этап является муниципальным, игры проходят в районах области. Второй этап представляет собой зональные отборочные соревнования по ринк-бенди. Третий этап является финальным.
В программу финальных соревнований включены: лыжные гонки, ринк-бенди, баскетбол, настольный теннис, шахматы и шашки. В соревнованиях по лыжным гонкам для мужчин предусмотрена дистанция 5 км и для женщин – 3 км классическим стилем, а также комбинированная эстафета. К участию в соревнованиях по ринк-бенди допускаются сборные команды районов, занявшие 1-2 места на зональных отборочных соревнованиях, состав команды – восемь человек.
Для проведения игр, кроме объектов училища олимпийского резерва, будут задействованы лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», хоккейный корт базы отдыха «Юбилейный» и физкультурно-оздоровительный комплекс базы отдыха «Звёздный». Итоги XXXVIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области подводятся в личном, командном, общекомандном зачётах, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
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В Иркутской области стартуют зимние сельские спортивные игры
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