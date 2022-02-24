Мужчине понравилась физическая активность на свежем воздухе
Улан-удэнец Сергей работает в комбинате по благоустройству уборщиком с прошлого года. С раннего утра он подметает обочины и тротуары, собирает мусор и следит за порядком.
В комбинат он пришёл для прохождения обязательных общественных работ по направлению УФСИН. Сергей отрабатывал часы в Октябрьском районе. Работа ему понравилась, и он решил остаться.
– Мне нравится вносить свой вклад в чистоту города, здесь стабильная зарплата, каждый день на свежем воздухе, да и физическая активность позволяет оставаться в тонусе. Работать на свежем воздухе всё-таки приятно для здоровья, – рассказал Сергей.
В среднем за год в комбинате успешно проходят отработку более 140 человек. Некоторые из них остаются работать здесь, начав жизнь без правонарушений.
Улан-удэнец после прохождения общественных работ остался работать уборщиком
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Известный общественник призвал жителей Бурятии действенно бороться с новомодной схемой развлечения на Байкале
Мужчине понравилась физическая активность на свежем воздухе
На вопросы ответит начальник управления вневедомственной охраны
Ограничения пока действуют до 2 марта
Они обслуживают коллективы городских организаций
Жители республики часто жалуются на нежелательное соседство
Семьи получают до 250 тысяч рублей
Синоптики рассказали, чего ждать от первого весеннего месяца
Дальневосточники рассказали о своём отношении к военной службе
Рэпер представил зрителям новые песни
Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ
Проверка пройдёт сегодня вечером
Новый тренд прочно ассоциирует Байкал с алкоголем
Бойцы посвятили соревнования борьбе против наркотиков
Женщина пройдёт курс лечения по решению суда