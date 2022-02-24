Улан-удэнец после прохождения общественных работ остался работать уборщиком

Мужчине понравилась физическая активность на свежем воздухе



Улан-удэнец Сергей работает в комбинате по благоустройству уборщиком с прошлого года. С раннего утра он подметает обочины и тротуары, собирает мусор и следит за порядком.



В комбинат он пришёл для прохождения обязательных общественных работ по направлению УФСИН. Сергей отрабатывал часы в Октябрьском районе. Работа ему понравилась, и он решил остаться.



– Мне нравится вносить свой вклад в чистоту города, здесь стабильная зарплата, каждый день на свежем воздухе, да и физическая активность позволяет оставаться в тонусе. Работать на свежем воздухе всё-таки приятно для здоровья, – рассказал Сергей.



В среднем за год в комбинате успешно проходят отработку более 140 человек. Некоторые из них остаются работать здесь, начав жизнь без правонарушений.

