Монголия поможет своим гражданам вернуться из Украины

На её территории находится около 90 монгольских граждан



24 февраля вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил о том, что министерству иностранных дел и посольству Монголии в России поручено совместно организовать в срочном порядке возвращение соотечественников из Украины.



В настоящее время на Украине введено военное положение.

- В связи с этим вчера, 23 февраля, встретился с министром иностранных дел и поручил принять соответствующие меры, - пояснил Сайнбуянгийн Амарсайхан.



На территории Украины находится около 90 монгольских граждан, из них 68 с целью учёбы, а 22 человека проживают на постоянной основе.



По данным монгольского МИД, 35 монгольских студентов, которые решили временно вернуться в родину, возвратились или ещё находятся на пути домой, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



В то же время посольство Китая в качестве меры предосторожности призвало граждан КНР на Украине оставаться дома после сообщений о начале специальной операции. Также оно посоветовало им прикрепить флаг Китая на видные части машин и не поддаваться панике.

