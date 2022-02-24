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Монголия поможет своим гражданам вернуться из Украины

Монголия поможет своим гражданам вернуться из Украины
Общество,  Фото:pixabay.com
На её территории находится около 90 монгольских граждан

24 февраля вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил о том, что министерству иностранных дел и посольству Монголии в России поручено совместно организовать в срочном порядке возвращение соотечественников из Украины.

В настоящее время на Украине введено военное положение.
- В связи с этим вчера, 23 февраля, встретился с министром иностранных дел и поручил принять соответствующие меры, - пояснил Сайнбуянгийн Амарсайхан.

На территории Украины находится около 90 монгольских граждан, из них 68 с целью учёбы, а 22 человека проживают на постоянной основе.

По данным монгольского МИД, 35 монгольских студентов, которые решили временно вернуться в родину, возвратились или ещё находятся на пути домой, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

В то же время посольство Китая в качестве меры предосторожности призвало граждан КНР на Украине оставаться дома после сообщений о начале специальной операции. Также оно посоветовало им прикрепить флаг Китая на видные части машин и не поддаваться панике.
Монголия Украина

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