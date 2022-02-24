Автономии и землячества Северной столицы отпраздновали Новый год по лунному календарю
20 февраля в доме молодёжи в Санкт-Петербурге прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану. Праздник Белого месяца собрал на одной сцене представителей народов из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Монголии и Казахстана.
Бурятию на этом концерте впервые представили артисты Бурятской филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов. Они исполнили песни на бурятском языке. Также земляков поприветствовала и произнесла традиционные праздничные благопожелания директор филармонии Наталья Балсунаева, сообщает пресс-служба учреждения.
- Эта встреча была просто великолепной, незабываемой! — поделилась эмоциями Сэсэг Аюшеева.
Как рассказали в Санкт-Петербургском доме национальностей, на сцене выступили творческие коллективы национально-культурных автономий, объединений и землячеств Санкт-Петербурга, народный ансамбль песни и танца «Белый день». Зрители смогли насладиться выступлениями танцевального коллектива «Ая-Ганга», фольклорного ансамбля «Мунгэн сэргэ», тувинского коллектива «Эдиски», калмыцкого танцевального коллектива «Баин цаг» и других.
Артисты Бурятии выступили на Сагаалгане в Санкт-Петербурге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За звание лучшей боролись 18 команд
Республика станет экспериментальной площадкой для формирования модели чемпионов для всей страны
«Сами в шоке», - призналась тренер спортсменов
Рыбаки соревновались два часа
Акция в столице Бурятии проходит с 2019 года
Они изучили механизм шишкосушилки
Известный общественник призвал жителей Бурятии действенно бороться с новомодной схемой развлечения на Байкале
Мужчине понравилась физическая активность на свежем воздухе
На вопросы ответит начальник управления вневедомственной охраны
Ограничения пока действуют до 2 марта
Они обслуживают коллективы городских организаций
Жители республики часто жалуются на нежелательное соседство
Семьи получают до 250 тысяч рублей
Синоптики рассказали, чего ждать от первого весеннего месяца
Дальневосточники рассказали о своём отношении к военной службе