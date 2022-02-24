Артисты Бурятии выступили на Сагаалгане в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского дома национальностей

Автономии и землячества Северной столицы отпраздновали Новый год по лунному календарю



20 февраля в доме молодёжи в Санкт-Петербурге прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану. Праздник Белого месяца собрал на одной сцене представителей народов из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Монголии и Казахстана.



Бурятию на этом концерте впервые представили артисты Бурятской филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов. Они исполнили песни на бурятском языке. Также земляков поприветствовала и произнесла традиционные праздничные благопожелания директор филармонии Наталья Балсунаева, сообщает пресс-служба учреждения.



- Эта встреча была просто великолепной, незабываемой! — поделилась эмоциями Сэсэг Аюшеева.



Как рассказали в Санкт-Петербургском доме национальностей, на сцене выступили творческие коллективы национально-культурных автономий, объединений и землячеств Санкт-Петербурга, народный ансамбль песни и танца «Белый день». Зрители смогли насладиться выступлениями танцевального коллектива «Ая-Ганга», фольклорного ансамбля «Мунгэн сэргэ», тувинского коллектива «Эдиски», калмыцкого танцевального коллектива «Баин цаг» и других.



