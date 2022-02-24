На вопросы ответит начальник управления вневедомственной охраны
Сегодня, 24 февраля с 15:00 до 17:00 начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов ответит на вопросы жителей Бурятии в ходе телефонной прямой линии.
Жители Бурятии смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства аттестованного и вольнонаемного состава в подразделения вневедомственной охраны, имеющимся вакансиям, социальным гарантиям и льготам.
Кроме того, руководитель подразделения ответит на вопросы, касающиеся договорных услуг по охране собственности, – условия и стоимость принятия квартир, домов и коттеджей под охрану, установка «кнопки тревожной сигнализации», охрана грузов при транспортировке и другие.
Вопросы можно задать по телефону 8 (3012) 43-66-77. Вопросы также можно направлять через официальные аккаунты управления Росгвардии по Республике Бурятия в социальных сетях и на электронную почту uvopressa@mail.ru.
В Бурятии вневедомственная охрана проведёт прямую линию
Общество, Фото:
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