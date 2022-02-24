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В Бурятии выберут «Семьи года»

В Бурятии выберут «Семьи года»
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал региональный этап всероссийского конкурса

В Бурятии объявлено о начале VII всероссийского конкурса «Семья года». В республике региональный этап проведут в два тура: отборочный тур (на районном уровне) – с 21 марта по 22 апреля; финальный тур (на республиканском уровне) – с 25 апреля по 6 мая. Во втором туре будут определены победители регионального этапа.

Конкурс пройдёт по следующим номинациям «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья».

- За шесть лет проведения конкурс стал по-настоящему масштабным, ярким общественным событием, охватившим большое число семей-участников на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Ежегодное участие в конкурсе принимают и семьи из Республики Бурятия. Так, его победителями в 2016 году стали семья Жамбалдоржиевых (Хоринский район) в номинации «Сельская семья», в 2017 году – семья Дамбаевых (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций», в 2018-м – семья Власовых из г. Улан-Удэ в номинации «Молодая семья», - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Также в числе победителей - семья Хазагаевых из Закаменского района, Баторовых - из Селенгинского района. В прошлом году победу одержала семья Лисиных из г. Северобайкальск. Все они включены в почётные книги «Семья года».

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 21-30-77 в отделе по работе с семьёй и детьми центра социальной поддержки населения.

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Бурятия семьи конкурс

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