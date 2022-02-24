Ограничения пока действуют до 2 марта
Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 03:45 2 марта. Граждан настоятельно просят не прибывать в воздушные гавани на юге страны.
В частности, речь идёт об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя.
Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На вопросы ответит начальник управления вневедомственной охраны
Ограничения пока действуют до 2 марта
Они обслуживают коллективы городских организаций
Жители республики часто жалуются на нежелательное соседство
Семьи получают до 250 тысяч рублей
Синоптики рассказали, чего ждать от первого весеннего месяца
Дальневосточники рассказали о своём отношении к военной службе
Рэпер представил зрителям новые песни
Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ
Проверка пройдёт сегодня вечером
Новый тренд прочно ассоциирует Байкал с алкоголем
Бойцы посвятили соревнования борьбе против наркотиков
Женщина пройдёт курс лечения по решению суда
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятская лыжница продолжает борьбу за возвращение в национальную сборную