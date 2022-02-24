Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена

Ограничения пока действуют до 2 марта



Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавиацию.



Отмечается, что ограничения будут действовать до 03:45 2 марта. Граждан настоятельно просят не прибывать в воздушные гавани на юге страны.



В частности, речь идёт об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя.



