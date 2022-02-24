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Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена

Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения пока действуют до 2 марта

Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 03:45 2 марта. Граждан настоятельно просят не прибывать в воздушные гавани на юге страны.

В частности, речь идёт об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя.

аэропорт

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