В фонд нацмузея было передано более 60 экспонатов
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар музею истории Бурятии имени М.Н. Хангалова коллекцию старинных платков и другие предметы старины, имеющие историческую и культурную ценность. Мероприятие состоялось 21 февраля в здании музея истории Бурятии.
Всего было передано в фонд музея более 60 экспонатов. Среди них старинные узорчатые хлопчатобумажные ситценабивные платки, сюжетные платки, посвящённые историческим событиям и знаменитым битвам, инструкционные платки по уходу за ранеными и оружием, старинный мушкет с подставкой и пороховницей, ручной уличный орган, старинные карты известных сражений. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Напомним, что 21 февраля в столице Бурятии открылась выставка «История России в русском платке» (0+). Экспонаты были предоставлены митрополитом Иосифом.
Митрополит Иосиф подарил коллекцию музею Бурятии
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