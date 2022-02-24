Они обслуживают коллективы городских организаций
Библиотекари Улан-Удэ организовали коллективный абонемент - обслуживание учреждений и организаций по системе, которая предусматривает выдачу книг с выездом по месту работы читателей.
С выездом своих читателей обслуживают всего 16 городских библиотек, их пользователями стали уже 52 коллектива - детские сады, общежития техникумов, летние оздоровительные центры и другие учреждения города.
Пользователями абонемента стали также сотрудники администрации Улан-Удэ, министерство финансов Бурятии, ГУ МЧС России по Бурятии, Байкальская строительная компания плюс, театр кукол «Ульгэр», войсковая часть на станции Дивизионная и другие.
В Улан-Удэ работают выездные библиотеки
Общество, Фото:
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