В Улан-Удэ работают выездные библиотеки

Они обслуживают коллективы городских организаций



Библиотекари Улан-Удэ организовали коллективный абонемент - обслуживание учреждений и организаций по системе, которая предусматривает выдачу книг с выездом по месту работы читателей.



С выездом своих читателей обслуживают всего 16 городских библиотек, их пользователями стали уже 52 коллектива - детские сады, общежития техникумов, летние оздоровительные центры и другие учреждения города.



Пользователями абонемента стали также сотрудники администрации Улан-Удэ, министерство финансов Бурятии, ГУ МЧС России по Бурятии, Байкальская строительная компания плюс, театр кукол «Ульгэр», войсковая часть на станции Дивизионная и другие.



