В Бурятии разъяснили, можно ли ставить вышки сотовой связи возле домов

Жители республики часто жалуются на нежелательное соседство



Жители Бурятии часто обращаются в управление Росреестра с жалобами на размещение на соседних участках вышек сотовой связи.



Пояснения по этому поводу дал государственный инспектор по использованию и охране земель Роман Горяйнов:



«Вышка сотовой связи – это антенно-мачтовое сооружение, для размещения которого не требуется разрешение на строительство. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 17.12.2020 №П/0412, размещение и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений допускается на земельных участках с любым видом разрешенного использования, в том числе на тех участках, в видах разрешенного использования которых специально не оговорено размещение объектов связи.



При этом кадастровый учёт изменений в части разрешённого использования земельного участка не требуется. Для того чтобы разместить такие сооружения на землях, государственная собственность на которые не разграничена, достаточно соответствующего разрешения органа местного самоуправления.



Таким образом, размещение вышек сотовой связи на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, законом допускается, нарушением земельного законодательства не является; административную ответственности по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ за нецелевое использование не влечёт».



При наличии в поступивших обращениях жалоб на негативное влиянии вышек на здоровье, Росреестр направляет их в управление Роспотребнадзора по Бурятии.



