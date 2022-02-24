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В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Подари заботу»

В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Подари заботу»
Общество,  Фото:pixabay.com
Идёт сбор продуктовых наборов для старшего поколения

В Улан-Удэ объявлено о старте благотворительной акции «Подари заботу». Суть акции заключается в сборе жизненно необходимых товаров (продукты, одежда) для старшего поколения.

Помочь можно качественными продуктовыми наборами (длительного хранения) или более практичными: футболки, большие вафельные полотенца для душа, тёплые трикотажные ночные рубашки, носки и прочее.

Сбор проходит по адресу улица Маяковского, 3 (офис дирекции по паркам культуры и отдыха) с 24 февраля по 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.

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