В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Подари заботу»

Идёт сбор продуктовых наборов для старшего поколения



В Улан-Удэ объявлено о старте благотворительной акции «Подари заботу». Суть акции заключается в сборе жизненно необходимых товаров (продукты, одежда) для старшего поколения.



Помочь можно качественными продуктовыми наборами (длительного хранения) или более практичными: футболки, большие вафельные полотенца для душа, тёплые трикотажные ночные рубашки, носки и прочее.



Сбор проходит по адресу улица Маяковского, 3 (офис дирекции по паркам культуры и отдыха) с 24 февраля по 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.



Возрастное ограничение 0+

