Школы Тунки и Оки получат шахматные комплекты и электронные часы
В Бурятии 24 школы Тункинской долины и 7 школ горной Оки получили возможность научить детей играть в национальные шахматы «шатар». 22 февраля 24 директорам школ Тункинского района вручили по 10 комплектов шахмат, а также демонстрационные доски и электронные часы.
Два горных района республики были выбраны пилотными в проекте федерации шахмат Бурятии. На будущей неделе в них будет доставлена партия методической литературы, по короткой можно научиться играть в шахматы самому, сообщает пресс-служба администрации Тункинского района.
- Исполнилась моя мечта, чтобы дети Тункинской долины научились хорошо играть в шахматы, логически мыслить. У меня есть пожелание – ввести ставки тренеров для энтузиастов шахмат и шашек, выделять хотя бы небольшие средства на поездки ребят для участия в разных турнирах, - поделилась педагог Любовь Будаева.
В районах Бурятии детей научат играть в национальные шахматы
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