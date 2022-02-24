В Бурятии 147 семей получили особые соцвыплаты

Семьи получают до 250 тысяч рублей



С начала 2022 года в Бурятии социальные контракты заключили 147 семей. Из них 24 семьи находятся в поисках работы, 43 решили заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, и ещё две семьи - развитием личного подсобного хозяйства. В трудной жизненной ситуации оказались 74 семьи, и четыре семьи получили деньги на обеспечение пожарной безопасности, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Так, по социальному контракту семьи получают до 250 тысяч рублей - на организацию своего дела, до 100 тысяч рублей - на ведение личного подсобного хозяйства, до 50 тысяч рублей – на обеспечение пожарной безопасности.



Как рассказали в ведомстве, выплаты на поиск работы, «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации» составляют 15 034 рублей – это сумма прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Бурятии.



Также в минсоцзащиты отметили, что финансирование федеральной программы «социальный контракт» в 2022 году увеличилось на 100 миллионов и теперь, составляет 360 млн рублей. Это значит, что поддержку получат больше семей Бурятии, они могут повысить свой материальный достаток и обеспечить занятостью своих близких, ведь главная цель проекта - помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации.

