Семьи получают до 250 тысяч рублей
С начала 2022 года в Бурятии социальные контракты заключили 147 семей. Из них 24 семьи находятся в поисках работы, 43 решили заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, и ещё две семьи - развитием личного подсобного хозяйства. В трудной жизненной ситуации оказались 74 семьи, и четыре семьи получили деньги на обеспечение пожарной безопасности, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Так, по социальному контракту семьи получают до 250 тысяч рублей - на организацию своего дела, до 100 тысяч рублей - на ведение личного подсобного хозяйства, до 50 тысяч рублей – на обеспечение пожарной безопасности.
Как рассказали в ведомстве, выплаты на поиск работы, «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации» составляют 15 034 рублей – это сумма прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Бурятии.
Также в минсоцзащиты отметили, что финансирование федеральной программы «социальный контракт» в 2022 году увеличилось на 100 миллионов и теперь, составляет 360 млн рублей. Это значит, что поддержку получат больше семей Бурятии, они могут повысить свой материальный достаток и обеспечить занятостью своих близких, ведь главная цель проекта - помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации.
В Бурятии 147 семей получили особые соцвыплаты
Общество, Фото:
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