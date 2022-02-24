Тёплый март пообещали жителям Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, чего ждать от первого весеннего месяца



Тёплый март ожидает жителей Бурятии. Об этом говорится в кратком прогнозе Бурятского Гидрометцентра на первый весенний месяц.



Средняя месячная температура воздуха в марте повсеместно по республике ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса.



Также март будет малоснежным.



- Месячное количество осадков ожидается около среднего многолетнего количества. Местами по юго-западу, северу республики и северной части Байкала - меньше климатической нормы, - сообщили в Бурятском Гидрометцентре.

