Меньше половины дальневосточников считают карьеру военного привлекательной









Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, относятся к как россияне относятся к службе в армии, какие плюсы и минусы в ней видят. Для дальневосточников главным плюсом военной службы стал ранний выход на пенсию, а главным недостатком – ограничение зарубежных поездок.Среди опрошенных соискателей-мужчин из регионов Дальнего Востока 35% проходили срочную службу в армии, 55% не проходили, 10% ещё планируют пройти. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди старшего поколения (64% в возрастной группе от 45 до 54 лет, 69% - в группе от 55 лет). Среди представителей рабочих профессий доля прошедших армию составила 73%, в сфере транспорта – 70%. В то же время среди ИТ-специалистов прошли службу лишь 32%, среди юристов – 36%. Наибольшая доля прошедших службу в армии — в Южном и Северо-Кавказском ФО (57%), наименьшая – в Дальневосточном ФО (35%).45% мужчин, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге от этой идеи отказались (интересно, что чаще всех такой ответ давали респонденты 18-24 лет – 56%). Ещё 17% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу. 35% даже не задумывались о таком варианте (такие чаще всего встречаются среди 25-34-летних – 42%). 3% отслуживших мужчин являются военнослужащими по сей день.В целом карьеру военнослужащего «точно привлекательной» считают только 5% дальневосточников (16% россиян). Ещё 43% - скорее привлекательной (и 30% соискателей страны). 45% придерживаются обратной точки зрения (49% по РФ), а 8% затруднились дать однозначный ответ.Любопытно, что женщины чаще мужчин находят военную службу привлекательной карьерной траекторией – 42% против 36%. Ожидаемо отличаются мнения разных поколений: так, среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного.Говоря о преимуществах карьеры военного, 60% жителей дальневосточных регионов отметили ранний выход на пенсию, 53% - льготы, 50% - стабильность. По мнению 35% опрошенных, существенным плюсом такой занятости является заработная плата, 28% назвали значимость и социальный статус профессии. 13% среди достоинств военной карьеры отметили гарантированный карьерный рост. И 18% опрошенных Дальнего Востока уверены, что у военной службы нет преимуществ.В разрезе профессиональной принадлежности больше других военной службе импонируют представители сфер «Безопасность» (60%), «Рабочий персонал» (50%) и «Госслужба, НКО» (48%). Не считают такую карьеру привлекательной в сферах «ИТ, интернет, телеком» (74%), «Маркетинг, реклама, PR» (71%) и «Искусство, медиа» (70%).Такой фактор, как более ранний выход на пенсию, больше всего ценится среди госслужащих (76%), а льготы – среди начинающих специалистов (67%). В свою очередь, стабильное трудоустройство в качестве плюса военной карьеры чаще всего назвали среди работников транспортной сферы (55%) и специалистов по продажам (54%).На первом месте среди недостатков военной карьеры дальневосточники отмечают ограничения в зарубежных поездках – 58%. Как правило, это медики – 64%, ИТ-специалисты – 62% и маркетологи – 60%. На втором месте – частые переезды 48% ДФО и 54% вся Россия, этот фактор наиболее значим для производственных специалистов (65%). На третьем месте среди оказались опасность для жизни и необходимость подчиняться – так ответили по 45% опрошенных дальневосточников (57% и 43% соответственно в России). Больше других это отталкивает представителей искусства – 70%, маркетинга и ИТ-специалистов. Кроме того, среди минусов карьеры военного жители Дальнего Востока обозначили неуставные отношения (33%) и зарплату (18%). 5% уверены, что недостатков нет.35% дальневосточников уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно. 43% считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения. Наиболее строгой позиции придерживаются в сфере безопасности (43%) и среди юристов (40%).При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 68% дальневосточных компаний (и в 81% российских) и только в 10% поздравляют лишь отслуживших. В 23% компаний такой традиции нет в принципе.