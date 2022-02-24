 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Иркутске запрещают звуковую наружную рекламу

В Иркутске запрещают звуковую наружную рекламу
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут демонтированы аудиоустройства, расположенные на зданиях

В столице Иркутской области будут запрещены объекты уличной звуковой рекламы – аудиоустройства, транслирующие коммерческую информацию. Такое решение приняли депутаты на 37-м очередном заседании городской думы седьмого созыва.

Федеральным законом № 150-ФЗ внесены изменения в статью 19 закона о рекламе. Она дополнена частью 3.2., вводящей запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и строений.

Для приведения муниципального правового акта города Иркутск в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства был подготовлен проект решения думы «О признании утратившим силу подпункта «д» подпункта 2 пункта 27 Правил размещения наружной рекламы на территории города Иркутска». Подпункт устанавливал требования к размещению объектов уличной звуковой рекламы. Большинством голосов депутаты городской думы признали его утратившим силу.

– После вступления решения в законную силу размещение звуковой наружной рекламы в Иркутске будет запрещено. Администрация города предпримет меры по демонтажу объектов, – прокомментировала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.
Иркутск реклама запрет закон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прогремел праздничный салют
В Улан-Удэ прогремел праздничный салют
Общество, 24.02.2022
В честь Дня защитника Отечества в небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов
Монголия поможет своим гражданам вернуться из Украины
Монголия поможет своим гражданам вернуться из Украины
Общество, 24.02.2022
На её территории находится около 90 монгольских граждан
На Дальнем Востоке проходит полевой выход с разведчиками
На Дальнем Востоке проходит полевой выход с разведчиками
Общество, 24.02.2022
Военные будут оттачивать действия в тылу условного противника
В гимназии Улан-Удэ появилась «Парта Героя»
В гимназии Улан-Удэ появилась «Парта Героя»
Общество, 24.02.2022
Сидеть за этой партой смогут отличники и активисты
В Бурятии выберут «Семьи года»
В Бурятии выберут «Семьи года»
Общество, 24.02.2022
Стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Артисты Бурятии выступили на Сагаалгане в Санкт-Петербурге
Артисты Бурятии выступили на Сагаалгане в Санкт-Петербурге
Общество, 24.02.2022
Автономии и землячества Северной столицы отпраздновали Новый год по лунному календарю
В Улан-Удэ сделан первый шаг к строительству нового парка
В Улан-Удэ сделан первый шаг к строительству нового парка
Общество, 24.02.2022
Парк планируют разбить в сотых кварталах
В Бурятии выбирают лучшую дружину юных пожаров
В Бурятии выбирают лучшую дружину юных пожаров
Общество, 24.02.2022
За звание лучшей боролись 18 команд
В Бурятии будут изучать генотип выдающихся лучников
В Бурятии будут изучать генотип выдающихся лучников
Общество, 24.02.2022
Республика станет экспериментальной площадкой для формирования модели чемпионов для всей страны
Сразу четыре лучника Бурятии вышли в финал чемпионата мира
Сразу четыре лучника Бурятии вышли в финал чемпионата мира
Общество, 24.02.2022
«Сами в шоке», - призналась тренер спортсменов
В Улан-Удэ артисты поработают театральными кассирами
В Улан-Удэ артисты поработают театральными кассирами
Общество, 24.02.2022
Акция в столице Бурятии проходит с 2019 года
В Бурятии нашли способ борьбы с «Поцелуем Байкала»
В Бурятии нашли способ борьбы с «Поцелуем Байкала»
Общество, 24.02.2022
Известный общественник призвал жителей Бурятии действенно бороться с новомодной схемой развлечения на Байкале
Улан-удэнец после прохождения общественных работ остался работать уборщиком
Улан-удэнец после прохождения общественных работ остался работать уборщиком
Общество, 24.02.2022
Мужчине понравилась физическая активность на свежем воздухе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^