В Иркутске запрещают звуковую наружную рекламу

Будут демонтированы аудиоустройства, расположенные на зданиях



В столице Иркутской области будут запрещены объекты уличной звуковой рекламы – аудиоустройства, транслирующие коммерческую информацию. Такое решение приняли депутаты на 37-м очередном заседании городской думы седьмого созыва.



Федеральным законом № 150-ФЗ внесены изменения в статью 19 закона о рекламе. Она дополнена частью 3.2., вводящей запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и строений.



Для приведения муниципального правового акта города Иркутск в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства был подготовлен проект решения думы «О признании утратившим силу подпункта «д» подпункта 2 пункта 27 Правил размещения наружной рекламы на территории города Иркутска». Подпункт устанавливал требования к размещению объектов уличной звуковой рекламы. Большинством голосов депутаты городской думы признали его утратившим силу.



– После вступления решения в законную силу размещение звуковой наружной рекламы в Иркутске будет запрещено. Администрация города предпримет меры по демонтажу объектов, – прокомментировала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

