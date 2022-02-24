В гимназии Улан-Удэ появилась «Парта Героя»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Сидеть за этой партой смогут отличники и активисты



22 февраля в рамках всероссийского проекта «Парта Героя» в лингвистической гимназии №3 города Улан-Удэ прошло открытие парты Героя Советского Союза, командира артиллерийского орудия, младшего сержанта Василия Харинаевича Хантаева.



- Атрибут всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за этой партой в гимназии будет присуждаться учащимся за отличную учёбу, а также за активную общественную работу, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



На открытии ребятам рассказали о пути героя, в том числе послевоенном.



- Меня очень поразил рассказ о том, что совсем молодой юноша, буквально на 3 года старше меня, был призван на войну, принимал участие в боевых действиях и дошёл до Берлина. Особенно потрясло, что несмотря на полученное в бою ранение, Василий Харинаевич остался у орудия один и смог подавить зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника. И для нас, для учеников нашей гимназии, которая является памятным местом в нашем городе, потому что в годы войны здесь располагался эвакуационный госпиталь, очень приятно, что историю нам преподаёт внучатый племянник Героя – Хантаев Иван Григорьевич, - рассказала ученица гимназии №3 Туяна Б.



В рамках образовательной инициативы школьники смогут ознакомиться с героизмом своих земляков за школьной партой при помощи смартфона. На ней будет размещён QR-код для мобильных устройств. Его можно отсканировать, после чего попасть на официальный портал, где представлена информация о героях, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

