Улан-удэнский рэпер ИГРО дал сольный концерт

Рэпер представил зрителям новые песни



23 февраля в Улан-Удэ прошёл первый за долгое время сольный концерт рэпера ИГРО. В Бурятии этого музыканта хорошо знают по песням «Девочка LA», «Спутник», «Времени в обрез». Он не раз успешно выступал с этими треками на фестивалях «Голос кочевников» и UU.SOUND, сообщили в Бурятской филармонии.



Но в этот день Игро (сценическое имя Игоря Кушикова) не только исполнил свои хиты, но и представил зрителям новые песни с альбома «Я твой» (18+). Релиз состоится уже этой весной.



Вместе с Игро на сцене выступили барабанщик Егор Савиткин, гитарист Николай Сотников, бас-гитарист Виктор Харламов, перкуссионист Павел Красиков, клавишник Иван Жежель и саксофонистка Лиззи Джаззи.



