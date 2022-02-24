Рэпер представил зрителям новые песни
23 февраля в Улан-Удэ прошёл первый за долгое время сольный концерт рэпера ИГРО. В Бурятии этого музыканта хорошо знают по песням «Девочка LA», «Спутник», «Времени в обрез». Он не раз успешно выступал с этими треками на фестивалях «Голос кочевников» и UU.SOUND, сообщили в Бурятской филармонии.
Но в этот день Игро (сценическое имя Игоря Кушикова) не только исполнил свои хиты, но и представил зрителям новые песни с альбома «Я твой» (18+). Релиз состоится уже этой весной.
Вместе с Игро на сцене выступили барабанщик Егор Савиткин, гитарист Николай Сотников, бас-гитарист Виктор Харламов, перкуссионист Павел Красиков, клавишник Иван Жежель и саксофонистка Лиззи Джаззи.
Улан-удэнский рэпер ИГРО дал сольный концерт
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рэпер представил зрителям новые песни
Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ
Проверка пройдёт сегодня вечером
Новый тренд прочно ассоциирует Байкал с алкоголем
Бойцы посвятили соревнования борьбе против наркотиков
Женщина пройдёт курс лечения по решению суда
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятская лыжница продолжает борьбу за возвращение в национальную сборную
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
Это показатели при импортных перевозках
В дело вмешалась прокуратура
В деле разбиралась прокуратура
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай
Днём воздух прогреется до -5
Общество, 23.02.2022
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым