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В Улан-Удэ провели трамвайную экскурсию на бурятском языке

В Улан-Удэ провели трамвайную экскурсию на бурятском языке
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Детей познакомили с историей города и его достопримечательностями

В Улан-Удэ реализуется проект «Образовательный трамвай». Экскурсии этого проекта будут проводиться на бурятском языке. 22 февраля был запущен первый такой трамвай. Слушателями стали участники профильной смены по образовательной программе «Бурятская письменность и культура», сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Перевод экскурсии на бурятский язык был осуществлён государственной службой языкового перевода. Гидом-экскурсоводом стала Инга Чимитова, студентка Бурятского госуниверситета по направлению «Туризм и сервис».

Трамвай начал свой путь с депо и охватил все три района города. Гид-экскурсовод на бурятском языке познакомила детей с историей города, историческими и культурными достопримечательностями Улан-Удэ, которые находятся на пути следования трамвая.

Как отметил директор городского центра детско-юношеского туризма Улан-Удэ, всего в 2022 году запланировано 10 образовательных экскурсий на бурятском языке.

- Слушателями последующих экскурсий станут учащиеся школ города Улан-Удэ и близлежащих районов. В приоритете поддержка школ, которые открывают классы с изучением предмета «Родной (бурятский) язык», а также поддержка талантливых, одарённых детей, владеющих бурятским языком, – рассказали в республиканском центре по развитию бурятского языка.
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