Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ
В этом году запланирован капитальный ремонт системы электроснабжения в 533 многоквартирных домах Бурятии. Большая часть из них - 363 дома находятся в Улан-Удэ, остальные 170 – в районах республики, сообщили в фонде капитального ремонта Бурятии.
Работы по замене систем электроснабжения уже активно ведутся с опережением сроков. Это несколько многоквартирных домов Улан-Удэ по улице Павлова.
Сообщается, что на сегодня, в 231 многоквартирном доме Бурятии ведутся работы по капитальному ремонту.
В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения
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