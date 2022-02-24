В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения

Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ



В этом году запланирован капитальный ремонт системы электроснабжения в 533 многоквартирных домах Бурятии. Большая часть из них - 363 дома находятся в Улан-Удэ, остальные 170 – в районах республики, сообщили в фонде капитального ремонта Бурятии.



Работы по замене систем электроснабжения уже активно ведутся с опережением сроков. Это несколько многоквартирных домов Улан-Удэ по улице Павлова.



Сообщается, что на сегодня, в 231 многоквартирном доме Бурятии ведутся работы по капитальному ремонту.

