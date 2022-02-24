 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения

В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения
Общество,  Фото:pixabay.com
Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ

В этом году запланирован капитальный ремонт системы электроснабжения в 533 многоквартирных домах Бурятии. Большая часть из них - 363 дома находятся в Улан-Удэ, остальные 170 – в районах республики, сообщили в фонде капитального ремонта Бурятии.

Работы по замене систем электроснабжения уже активно ведутся с опережением сроков. Это несколько многоквартирных домов Улан-Удэ по улице Павлова.

Сообщается, что на сегодня, в 231 многоквартирном доме Бурятии ведутся работы по капитальному ремонту.
капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнский рэпер ИГРО дал сольный концерт
Улан-удэнский рэпер ИГРО дал сольный концерт
Общество, 24.02.2022
Рэпер представил зрителям новые песни
В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения
В Бурятии в 553 домах установят новые системы электроснабжения
Общество, 24.02.2022
Большая часть домов, где пройдёт такой капремонт, находится в Улан-Удэ
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
Общество, 24.02.2022
Проверка пройдёт сегодня вечером
Жителей Бурятии выступают против «Байкальского поцелуя»
Жителей Бурятии выступают против «Байкальского поцелуя»
Общество, 24.02.2022
Новый тренд прочно ассоциирует Байкал с алкоголем
Турнир по многоборью среди спецназовцев прошёл в Улан-Удэ
Турнир по многоборью среди спецназовцев прошёл в Улан-Удэ
Общество, 24.02.2022
Бойцы посвятили соревнования борьбе против наркотиков
Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза
Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза
Общество, 24.02.2022
Женщина пройдёт курс лечения по решению суда
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Общество, 24.02.2022
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на Кубке России
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на Кубке России
Общество, 24.02.2022
Бурятская лыжница продолжает борьбу за возвращение в национальную сборную
Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются
Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются
Общество, 24.02.2022
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
В Бурятии сироту обеспечат жильём через суд
В Бурятии сироту обеспечат жильём через суд
Общество, 24.02.2022
В деле разбиралась прокуратура 
В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»
В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»
Общество, 24.02.2022
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество, 24.02.2022
Днём воздух прогреется до -5
Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»
Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»
Общество, 23.02.2022
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^