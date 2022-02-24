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В Бурятии прошли Самбуевские чтения

В Бурятии прошли Самбуевские чтения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конференция была посвящена поэту и журналисту Мэлсу Самбуеву

В Бурятии подведены итоги первой республиканской научно-практической конференции «Самбуевские чтения». В этом году она прошла по трём направлениям: конкурс исследовательских работ, конкурс буктрейлеров по произведениям Мэлса Самбуева и конкурс исполнителей песен на слова Мэлса Самбуева. В конференции приняли участие пенсионеры, студенты, учителя, работники культуры и школьники из разных сёл Закаменского района, города Улан-Удэ, представитель Баргузинского района.

В песенном конкурсе приняли участие люди разных возрастов и профессий. Среди песен, выбранных конкурсантами, самыми популярными оказались «Адуушанай дуун», «Инагай захяа дуун», «Эжымни турэhэн нютагта». После долгих обсуждений было решено присудить первое место енгорбойцу Солбону Очирову. По сумме полученных баллов второе место заняла также уроженка Енгорбоя, проживающая в городе Улан-Удэ, Жаргалма Гармаева. Третье место присуждено студенту ВСГТУ Сультиму Гармаеву.

На конкурс буктрейлеров работы прислали школьники, учителя, библиотекари, представлявшие школы района и города Улан-Удэ. Также поступила одна работа из Москвы от студента-первокурсника. Участники показали оригинальность художественного решения, технические и дизайнерские способности. В итоге, несомненным лидером в мастерстве создания буктрейлеров признана работа Ринчина Бальжурова из Санаги. Второе место по сумме баллов получило видео учительницы из Санаги Сэрэгмы Цыбиковой. Третье место завоевала работа школьницы Юлии Д. из Михайловки.

Главным направлением конференции стал конкурс исследовательских работ по творчеству Мэлса Самбуева. Исследовательские работы были представлены в двух номинациях: «Я земли этой труженик, плотник её… - художественные образы в творчестве Мэлса Самбуева» и «Поэзия Мэлса Самбуева – сокровищница родного языка: особый язык произведений поэта». По сумме баллов, полученных участниками конкурса за исследовательские работы в первой номинации, лидером стал учитель бурятского языка и литературы Енгорбойской СОШ Михаил Доржиев, которому присуждено первое место. Второе место в данной номинации заняла ученица РБНЛИ №1 Бальжина Ш. Третье место – ученица СОШ №5 Закаменска Арина С.

Во второй номинации исследовательских работ наибольшее количество баллов получила ученица Утатуйской СОШ Валерия Г. Второе место в данном направлении заслужила работа ученицы Санагинской СОШ Виктории Ц. Дипломом третьей степени награждена ученица Утатуйской СОШ Анжела Н. Отметим, что все печатные материалы участников Самбуевских чтений войдут в сборник исследовательских работ.

Победители и призёры конференции награждены дипломами и денежными призами, также все участники получат сертификаты, сообщает пресс-служба межпоселенческой центральной библиотеки имени Мэлса Самбуева Закаменского района.
Бурятия Закаменский район конференция конкурс библиотека поэзия литература

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