Проверка пройдёт сегодня вечером
Сегодня вечером, 24 февраля, в Улан-Удэ ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Стоп-контроль». Состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В мероприятии будет задействовано 10 дополнительных экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку в нескольких микрорайонах столицы Бурятии.
Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС задержали 31 пьяного водителя. Из них трое уже были привлечены за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
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