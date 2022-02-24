В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей

Проверка пройдёт сегодня вечером



Сегодня вечером, 24 февраля, в Улан-Удэ ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Стоп-контроль». Состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.



Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.



В мероприятии будет задействовано 10 дополнительных экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку в нескольких микрорайонах столицы Бурятии.



Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС задержали 31 пьяного водителя. Из них трое уже были привлечены за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.





