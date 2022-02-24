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Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза

Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина пройдёт курс лечения по решению суда

Судебные приставы в принудительном порядке доставили в противотуберкулёзный диспансер жительницу село Саянское, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.

Женщина, зная о своём диагнозе, не лечилась и вела асоциальный образ жизни. Тогда лечащий врач, опасаясь за здоровье больной и её окружения, обратился в прокуратуру. Прокурор города Черемхово предъявил исковое заявление в суд о госпитализации для лечения женщины в специализированную больницу. Суд иск удовлетворил.

Исполнительный документ о принудительной госпитализации больной поступил в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам.

Сотрудники ведомства на основании исполнительного листа возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту жительства женщины. Они доставили разносчика инфекции в местный филиал Иркутской областной, где она пройдёт курс лечения. 
туберкулез судебные приставы

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