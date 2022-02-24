Женщина пройдёт курс лечения по решению суда
Судебные приставы в принудительном порядке доставили в противотуберкулёзный диспансер жительницу село Саянское, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.
Женщина, зная о своём диагнозе, не лечилась и вела асоциальный образ жизни. Тогда лечащий врач, опасаясь за здоровье больной и её окружения, обратился в прокуратуру. Прокурор города Черемхово предъявил исковое заявление в суд о госпитализации для лечения женщины в специализированную больницу. Суд иск удовлетворил.
Исполнительный документ о принудительной госпитализации больной поступил в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам.
Сотрудники ведомства на основании исполнительного листа возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту жительства женщины. Они доставили разносчика инфекции в местный филиал Иркутской областной, где она пройдёт курс лечения.
Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
Это показатели при импортных перевозках
В дело вмешалась прокуратура
В деле разбиралась прокуратура
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай
Днём воздух прогреется до -5
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым
Историческое событие состоялось в 1994 году
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
Работа идёт круглосуточно
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
Республика представлена в восьми номинациях
В роли кондитеров выступили городские депутаты