Жительницу Иркутской области принудили лечиться от туберкулёза

Женщина пройдёт курс лечения по решению суда



Судебные приставы в принудительном порядке доставили в противотуберкулёзный диспансер жительницу село Саянское, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.



Женщина, зная о своём диагнозе, не лечилась и вела асоциальный образ жизни. Тогда лечащий врач, опасаясь за здоровье больной и её окружения, обратился в прокуратуру. Прокурор города Черемхово предъявил исковое заявление в суд о госпитализации для лечения женщины в специализированную больницу. Суд иск удовлетворил.



Исполнительный документ о принудительной госпитализации больной поступил в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам.



Сотрудники ведомства на основании исполнительного листа возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту жительства женщины. Они доставили разносчика инфекции в местный филиал Иркутской областной, где она пройдёт курс лечения.

