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В Улан-Удэ прогремел праздничный салют

В Улан-Удэ прогремел праздничный салют
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь Дня защитника Отечества в небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов

В Улан-Удэ, на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Бурятии состоялся праздничный салют, посвящённый Дню защитника Отечества. Вечером 23 февраля в небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов.

- Жители Улан-Удэ смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, жёлтый, - сообщает пресс-служба ВВО.

Ранее, на одном из полигонов в Бурятии военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок. В мероприятии приняли участие артиллерийские подразделения от двух воинских частей. В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчётов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.
Улан-Удэ салют ВВО день защитника Отечества Праздники

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