 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

Алиса Жамбалова завоевала бронзу на Кубке России

Алиса Жамбалова завоевала бронзу на Кубке России
Общество, 
Бурятская лыжница продолжает борьбу за возвращение в национальную сборную

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала бронзовую медаль в первой гонке финала Кубка России. Турнир проходит в Тюмени, в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Открыла финальный этап Кубка России гонка с раздельного старта свободным стилем. Женщины бежали 10 километров, мужчины – 15.

На старт вышли 72 спортсменки. Победу в итоге одержала тюменская лыжница Екатерина Смирнова. Она показала результат 26 минут 58,7 сек. В упорной борьбе победительнице уступила Алия Иксанова из Татарстана. Она проиграла Смирной 5,7 секунды.

Пришедшая к финишу третьей Алиса Жамбалова уступила победительнице довольно много – 45,7 секунды.


Финал Кубка России будет проходить до 27 февраля. Здесь соревнуются спортсмены, которые борются за попадание в основную сборную. В прошлых сезонах Алиса Жамбалова была стабильным участником национальной команды, выступала на многих этапах Кубка мира, заняв в общем зачёте 22-е место. Также она участвовала в чемпионате мира. Но, к сожалению, концовка прошлого сезона оказалась смазанной из-за подхваченного коронавируса. В новом сезоне Алиса не смогла вновь пробиться в основную сборную.

Так что не отобралась бурятская спортсменка и на Олимпиаду в Пекине. Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки.


спорт Алиса Жамбалова лыжные гонки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Общество, 24.02.2022
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются
Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются
Общество, 24.02.2022
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
В Бурятии сироту обеспечат жильём через суд
В Бурятии сироту обеспечат жильём через суд
Общество, 24.02.2022
В деле разбиралась прокуратура 
В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»
В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»
Общество, 24.02.2022
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество, 24.02.2022
Днём воздух прогреется до -5
Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»
Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»
Общество, 23.02.2022
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым
Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Общество, 23.02.2022
Историческое событие состоялось в 1994 году
Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии
Общество, 23.02.2022
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Общество, 23.02.2022
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
Общество, 23.02.2022
Работа идёт круглосуточно
Со льда Байкала спасли изюбря
Со льда Байкала спасли изюбря
Общество, 23.02.2022
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
Общество, 23.02.2022
В роли кондитеров выступили городские депутаты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^