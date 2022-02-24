Алиса Жамбалова завоевала бронзу на Кубке России

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала бронзовую медаль в первой гонке финала Кубка России. Турнир проходит в Тюмени, в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Открыла финальный этап Кубка России гонка с раздельного старта свободным стилем. Женщины бежали 10 километров, мужчины – 15.
На старт вышли 72 спортсменки. Победу в итоге одержала тюменская лыжница Екатерина Смирнова. Она показала результат 26 минут 58,7 сек. В упорной борьбе победительнице уступила Алия Иксанова из Татарстана. Она проиграла Смирной 5,7 секунды.
Пришедшая к финишу третьей Алиса Жамбалова уступила победительнице довольно много – 45,7 секунды.
Финал Кубка России будет проходить до 27 февраля. Здесь соревнуются спортсмены, которые борются за попадание в основную сборную. В прошлых сезонах Алиса Жамбалова была стабильным участником национальной команды, выступала на многих этапах Кубка мира, заняв в общем зачёте 22-е место. Также она участвовала в чемпионате мира. Но, к сожалению, концовка прошлого сезона оказалась смазанной из-за подхваченного коронавируса. В новом сезоне Алиса не смогла вновь пробиться в основную сборную.
Так что не отобралась бурятская спортсменка и на Олимпиаду в Пекине. Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки.