Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице





Наблюдающие приветствовали их громкими криками и аплодисментами.



Вечером 23 февраля, в День защитника Отечества на Центральном стадионе Бурятии состоялось необычное действо. Более двух десятков человек продемонстрировали свою закалённость и облились холодной водой на морозе.Обливание холодной водой состоялось в рамках всероссийской акции «Быть здоровым — это модно». В акции участвовали Тюмень, Симферополь, Ульяновск, Курган, Архангельск, Красногорск и Улан-Удэ.В тот вечер было весьма морозно. Участники акции приехали в тёплых куртках и шубах. Затем разделись до футболок и согревались гимнастикой. Обливались же холодной водой закалённые улан-удэнцы, раздевшись до купальных трусов и купальников.