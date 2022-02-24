Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице

Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Вечером 23 февраля, в День защитника Отечества на Центральном стадионе Бурятии состоялось необычное действо. Более двух десятков человек продемонстрировали свою закалённость и облились холодной водой на морозе.
Обливание холодной водой состоялось в рамках всероссийской акции «Быть здоровым — это модно». В акции участвовали Тюмень, Симферополь, Ульяновск, Курган, Архангельск, Красногорск и Улан-Удэ.
В тот вечер было весьма морозно. Участники акции приехали в тёплых куртках и шубах. Затем разделись до футболок и согревались гимнастикой. Обливались же холодной водой закалённые улан-удэнцы, раздевшись до купальных трусов и купальников.
Наблюдающие приветствовали их громкими криками и аплодисментами.
Бурятия присоединилась к всероссийской акции закаливания. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
Это показатели при импортных перевозках
В дело вмешалась прокуратура
В деле разбиралась прокуратура
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай
Днём воздух прогреется до -5
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым
Историческое событие состоялось в 1994 году
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
Работа идёт круглосуточно
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
Республика представлена в восьми номинациях
В роли кондитеров выступили городские депутаты