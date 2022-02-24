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В Наушках за неделю проверено более 1203 тонн семян подсолнечника

В Наушках за неделю проверено более 1203 тонн семян подсолнечника
Общество,  Фото:pixabay.com.
Это показатели при импортных перевозках

С 14 по 20 февраля на железнодорожном пункте пропуска ЖДПП «Наушки» государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии было принято два заявления на переоформление фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы – 104,18 м3.

- Проведена проверка сопроводительных документов 57 партий подкарантинной продукции на импорт: картонные коробки из гофрированного картона – 2,463 тонн, семена подсолнечника – 1203,141 тонн, - сообщили в пресс-службе управления.

11 партий транзитной подкарантинной продукции из Китая в Польшу: картонные коробки из гофрированного картона, плетённые изделия.
Россельхознадзор

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