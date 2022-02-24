В Наушках за неделю проверено более 1203 тонн семян подсолнечника

Это показатели при импортных перевозках



С 14 по 20 февраля на железнодорожном пункте пропуска ЖДПП «Наушки» государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии было принято два заявления на переоформление фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы – 104,18 м3.



- Проведена проверка сопроводительных документов 57 партий подкарантинной продукции на импорт: картонные коробки из гофрированного картона – 2,463 тонн, семена подсолнечника – 1203,141 тонн, - сообщили в пресс-службе управления.



11 партий транзитной подкарантинной продукции из Китая в Польшу: картонные коробки из гофрированного картона, плетённые изделия.

