Гостиница на севере Бурятии не позаботилась об инвалидах-колясочниках

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на входе в одной из гостиниц города Северобайкальска отсутствует пандус и тактильные информирующие таблички, на парковочном месте не нанесены дорожные разметки для транспорта инвалидов.



Директору организации было внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого вход в здание оборудован пандусом. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.



Кроме того, отношении руководителя возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг». Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

