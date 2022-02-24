В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, на входе в одной из гостиниц города Северобайкальска отсутствует пандус и тактильные информирующие таблички, на парковочном месте не нанесены дорожные разметки для транспорта инвалидов.
Директору организации было внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого вход в здание оборудован пандусом. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, отношении руководителя возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг». Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Гостиница на севере Бурятии не позаботилась об инвалидах-колясочниках
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