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В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»

В нацпарке в Бурятии открыли экотропу «Саянай зурхэн»
Общество,  Фото: tunkapark
Тропа проходит вокруг культового места Бурхан Баабай

В Тункинском национальном парке прошла церемония открытия экологической тропы, которая проходит вокруг культового места «Бурхан Баабай», общей протяжённостью 4,6 км, из них 2,5 км обустроено деревянным настилом, часть тропы имеет тропиночную нить, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в своём выступлении пожелал коллективу национального парка дальнейших успехов, развития экологического туризма, сохранения биологического разнообразия.

- Я думаю, что Тункинская долина, которая является одним из центров развития туризма у нас в Республике, получила прекрасную базовую туристическую инфраструктуру. Туристы, проходя по этому маршруту, будут чувствовать себя в безопасности, в комфорте и одновременно не будут нарушать целостность первозданности флоры и фауны. Уверен, у этой тропы большое будущее, - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.


Тропа расположена в трёх километрах км от села Ниловка, и проходит вокруг культового места Бурхан Баабай (гора Хайр-Хан). Здесь расположен дацан (буддийский храм) Бурхан-Баабай, воистину являющийся местом силы и притяжения.

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» начались работы по созданию экологической тропы «Саянай зурхэн» на территории Тункинского национального парка и в конце 2021 года её обустройство завершилось.
национальный парк

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