Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»

Общество, Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым



«Единая Россия» доставила в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Первый автопоезд привез в общей сложности 800 тонн предметов первой необходимости, а до 28 февраля в этот регион прибудет еще 500 тонн различных грузов.



В ходе совещания в режиме видеосвязи с региональными отделениями политического блока, которое секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак провёл из Ростовской области, он проинформировал о ходе процесса оказания жителям Донбасса помощи. «Новая газета» сообщает, что буквально в считанные дни удалось собрать несколько десятков тысяч коробок. В них находятся продукты питания, в том числе и детское питание, средства личной гигиены, питьевая вода, сухпайки, постельное белье, одеяла и даже бытовая техника. Андрей Турчак акцентировал внимание на необходимости оперативного расширения географии российских субъектов.



Регионы РФ, еще не подключившиеся к данному процессу, призывают связаться с ростовским штабом и выяснить, в чем больше всего нуждаются сбежавшие от войны жители ДНР и ЛНР.



Из заявления секретаря генсовета ЕР следует, что гуманитарную помощь нужно продолжать собирать на постоянной основе. Беженцам необходимо без перебоев доставлять как продукты, так и предметы первой необходимости, подчеркнул официальный представитель ЕР.



С жителями Донбасса будут работать психологи-волонтеры. По словам Турчака, гражданам ДНР и ЛНР нужна в том числе и такая помощь, поскольку речь идет в данном случае о стрессовой ситуации. В оперативном порядке следует наладить, кроме прочего, и работу с детьми, которых свыше 50% от общей численности эвакуированных. Счет прибывающих в Россию представителей подрастающего поколения сейчас идет уже на тысячи, подчеркнули в ЕР.



Андрей Турчак сообщил коллегам-однопартийцам о том, что на территории Ростовской области работают в настоящее время уже шесть пунктов временного размещения беженцев (ВПР). С помощью волонтеров, представляющих «Молодую Гвардию Единой России», в Донском регионе открыли специальные комнаты для детей. На добровольных началах с ними работают там педагоги и аниматоры.



«Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети из Донбасса», - призвал Турчак.



В каждом из российских субъектов, принимающих у себя беженцев из ДНР и ЛНР, откроют скоро центры, специалисты которых будут бесплатно оказывать им правовую помощь. В Ростове-на-Дону такая организация заработала 20 февраля. Центры будут функционировать на базе общественных приемных единороссов.



В приемные ЕР могут обращаться беженцы, нуждающиеся в восстановлении утраченных документов, а также в получении денежных выплат или помощи в поисках членов семей, потерявшихся в процессе размещения в ПВР. Жителям ДНР и ЛНР оказывают также медицинскую помощь, и отдельно партия решает вопросы, связанные с обучением детей.



Кроме того, сейчас идет работа над составлением алгоритмов, ориентированных на информирование беженцев из Донбасса и на предоставление им различных консультаций. Приемные ЕР активно занимаются этим в тесном взаимодействии с представителями местных органов власти, заявила Анна Кузнецова, руководящая комиссией партии по работе с обращениями.



Врио руководителя МЧС РФ Александр Чуприян подчеркнул, что единороссам удалось качественно, а главное – оперативно организовать процесс оказания поддержки беженцам из Донбасса при помощи волонтерских центров, пишет сайт ER.ru.



- Считаю, что в подобной ситуации нельзя оставаться равнодушным и просто необходимо протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым – это запасы питьевой воды, консервов, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. Помощь в формировании груза оказали организации, предприятия, неравнодушные жители республики, а также депутаты фракции «Единая Россия». Кроме этого, депутатами всех уровней фракции «Единая Россия» и местными отделениями партии начат сбор финансовых средств в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. С сегодняшнего дня в Бурятии на площадке Республиканского ресурсного центра «ДоброДом» открылся первый пункт приема для сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям из Донбасса. Все вместе мы уже много раз помогали и продолжим помогать тем, кто в этом нуждается, - сообщил Владимир Ведерников, руководитель регионального исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель волонтерского штаба.



