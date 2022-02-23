Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»

В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым
«Единая Россия» доставила в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Первый автопоезд привез в общей сложности 800 тонн предметов первой необходимости, а до 28 февраля в этот регион прибудет еще 500 тонн различных грузов.
В ходе совещания в режиме видеосвязи с региональными отделениями политического блока, которое секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак провёл из Ростовской области, он проинформировал о ходе процесса оказания жителям Донбасса помощи. «Новая газета» сообщает, что буквально в считанные дни удалось собрать несколько десятков тысяч коробок. В них находятся продукты питания, в том числе и детское питание, средства личной гигиены, питьевая вода, сухпайки, постельное белье, одеяла и даже бытовая техника. Андрей Турчак акцентировал внимание на необходимости оперативного расширения географии российских субъектов.
Регионы РФ, еще не подключившиеся к данному процессу, призывают связаться с ростовским штабом и выяснить, в чем больше всего нуждаются сбежавшие от войны жители ДНР и ЛНР.
Из заявления секретаря генсовета ЕР следует, что гуманитарную помощь нужно продолжать собирать на постоянной основе. Беженцам необходимо без перебоев доставлять как продукты, так и предметы первой необходимости, подчеркнул официальный представитель ЕР.
С жителями Донбасса будут работать психологи-волонтеры. По словам Турчака, гражданам ДНР и ЛНР нужна в том числе и такая помощь, поскольку речь идет в данном случае о стрессовой ситуации. В оперативном порядке следует наладить, кроме прочего, и работу с детьми, которых свыше 50% от общей численности эвакуированных. Счет прибывающих в Россию представителей подрастающего поколения сейчас идет уже на тысячи, подчеркнули в ЕР.
Андрей Турчак сообщил коллегам-однопартийцам о том, что на территории Ростовской области работают в настоящее время уже шесть пунктов временного размещения беженцев (ВПР). С помощью волонтеров, представляющих «Молодую Гвардию Единой России», в Донском регионе открыли специальные комнаты для детей. На добровольных началах с ними работают там педагоги и аниматоры.
«Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети из Донбасса», - призвал Турчак.
В каждом из российских субъектов, принимающих у себя беженцев из ДНР и ЛНР, откроют скоро центры, специалисты которых будут бесплатно оказывать им правовую помощь. В Ростове-на-Дону такая организация заработала 20 февраля. Центры будут функционировать на базе общественных приемных единороссов.
В приемные ЕР могут обращаться беженцы, нуждающиеся в восстановлении утраченных документов, а также в получении денежных выплат или помощи в поисках членов семей, потерявшихся в процессе размещения в ПВР. Жителям ДНР и ЛНР оказывают также медицинскую помощь, и отдельно партия решает вопросы, связанные с обучением детей.
Кроме того, сейчас идет работа над составлением алгоритмов, ориентированных на информирование беженцев из Донбасса и на предоставление им различных консультаций. Приемные ЕР активно занимаются этим в тесном взаимодействии с представителями местных органов власти, заявила Анна Кузнецова, руководящая комиссией партии по работе с обращениями.
Врио руководителя МЧС РФ Александр Чуприян подчеркнул, что единороссам удалось качественно, а главное – оперативно организовать процесс оказания поддержки беженцам из Донбасса при помощи волонтерских центров, пишет сайт ER.ru.
- Считаю, что в подобной ситуации нельзя оставаться равнодушным и просто необходимо протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым – это запасы питьевой воды, консервов, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. Помощь в формировании груза оказали организации, предприятия, неравнодушные жители республики, а также депутаты фракции «Единая Россия». Кроме этого, депутатами всех уровней фракции «Единая Россия» и местными отделениями партии начат сбор финансовых средств в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. С сегодняшнего дня в Бурятии на площадке Республиканского ресурсного центра «ДоброДом» открылся первый пункт приема для сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям из Донбасса. Все вместе мы уже много раз помогали и продолжим помогать тем, кто в этом нуждается, - сообщил Владимир Ведерников, руководитель регионального исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель волонтерского штаба.
Беженцам из ДНР и ЛНР помогла партия «Единая Россия»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ближайшее время из Бурятии отправляется фура со всем необходимым
Историческое событие состоялось в 1994 году
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
Работа идёт круглосуточно
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
Республика представлена в восьми номинациях
В роли кондитеров выступили городские депутаты
Спортсмены из Бурятии продолжат борьбу за возможность попасть на первенство России
Соревнования проведут в конце марта
Козероги живут среди снегов на отвесных скалах
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк
Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В нём примут участие женщины старше 45 лет