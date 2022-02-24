В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём воздух прогреется до -5



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике неблагоприятные метеоявления не прогнозируются. На автодорогах города и республики снежные накаты.



По республике ожидается переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -2,-7, местами -11,-16.



В Улан-Удэ в конце дня возможен небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём -5,-7.

