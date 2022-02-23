Конституции Бурятии исполнилось 28 лет

Историческое событие состоялось в 1994 году



22 февраля 1994 года сессия Верховного Совета Республики Бурятия 12-го созыва приняла Конституцию республики. Тогда за основной закон республики после его постатейного обсуждения отдали свои голоса 136 депутатов Верховного Совета, сообщается на сайте Народного Хурала Бурятии.



Фактически с того времени и началась конституционная реформа в Бурятии. Вскоре была принята Декларация о государственном суверенитете республики, началась работа по подготовке Федеративного договора о национально-государственном устройстве и разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и республик в её составе. Все эти документы, в конечном счете, легли в основу будущей Конституции Бурятии.



Рабочая группа юристов, а также члены Конституционной комиссии из 29 человек решили вопрос о структуре и содержании документа, ввели традиционные конституционные главы, такие как основы конституционного строя, права, свободы и обязанности человека и гражданина, государственно-правовой статус, высший орган государственной власти, законодательные, исполнительные и судебные власти, местное самоуправление, государственные символы и столица республики.



