Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину

Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии



Культурную ценность – старинную ручную швейную машинку Singer таможенники изъяли на железнодорожном пропускном пункте Наушки. Её изъяли у гражданина Монголии в начале 2020 года, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Как показала экспертиза, бывшая в употреблении ручная швейная машинка Singer признана культурной ценностью, как предмет техники, созданный более 100 лет назад.



Изъятый товар по решению суда был обращён в федеральную собственность и передается на временное хранение в Национальный музей Бурятии до дальнейшего распоряжения министерства культуры России.



Церемония передачи состоится 24 февраля в Музее истории Бурятии.

