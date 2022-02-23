Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
Культурную ценность – старинную ручную швейную машинку Singer таможенники изъяли на железнодорожном пропускном пункте Наушки. Её изъяли у гражданина Монголии в начале 2020 года, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Как показала экспертиза, бывшая в употреблении ручная швейная машинка Singer признана культурной ценностью, как предмет техники, созданный более 100 лет назад.
Изъятый товар по решению суда был обращён в федеральную собственность и передается на временное хранение в Национальный музей Бурятии до дальнейшего распоряжения министерства культуры России.
Церемония передачи состоится 24 февраля в Музее истории Бурятии.
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
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Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
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