Со льда Байкала спасли изюбря

Общество, Фото: из архива

Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию



Изюбрь был замечен очевидцами на льду вблизи устья реки Бугульдейка в Прибайкальском национальном парке. Животное, судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Инспекторы Берегового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняли решение переместить животное со льда – иначе он не мог встать на ноги.



С помощью верёвок изюбря оттянули на берег, но уходить он не спешил - животное находится в сильном стрессе.



- Сейчас важно дать оленю отдохнуть и прийти в себя. Подвергать его дополнительному стрессу перевозкой в лес мы не планируем. Инспекторы находятся неподалёку для предотвращения излишнего внимания людей и возможного нападения собак. На вид, самцу благородного оленя не менее четырёх лет. Он ранен, но не критически – сухожилия в порядке, он может стоять на ногах и передвигаться. Надеемся, что животное восстановит силы и всё-таки уйдёт в лес самостоятельно, - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.



В ближайшем к месту событий - посёлке Бугульдейке, изюбры в последнее время замечены не были.

