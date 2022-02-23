Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
Изюбрь был замечен очевидцами на льду вблизи устья реки Бугульдейка в Прибайкальском национальном парке. Животное, судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Инспекторы Берегового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняли решение переместить животное со льда – иначе он не мог встать на ноги.
С помощью верёвок изюбря оттянули на берег, но уходить он не спешил - животное находится в сильном стрессе.
- Сейчас важно дать оленю отдохнуть и прийти в себя. Подвергать его дополнительному стрессу перевозкой в лес мы не планируем. Инспекторы находятся неподалёку для предотвращения излишнего внимания людей и возможного нападения собак. На вид, самцу благородного оленя не менее четырёх лет. Он ранен, но не критически – сухожилия в порядке, он может стоять на ногах и передвигаться. Надеемся, что животное восстановит силы и всё-таки уйдёт в лес самостоятельно, - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.
В ближайшем к месту событий - посёлке Бугульдейке, изюбры в последнее время замечены не были.
Со льда Байкала спасли изюбря
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Историческое событие состоялось в 1994 году
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
Работа идёт круглосуточно
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
Республика представлена в восьми номинациях
В роли кондитеров выступили городские депутаты
Спортсмены из Бурятии продолжат борьбу за возможность попасть на первенство России
Соревнования проведут в конце марта
Козероги живут среди снегов на отвесных скалах
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк
Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В нём примут участие женщины старше 45 лет
В его работе примут участие 200 делегатов