Бурятия принимает участие во всероссийской премии «Маршрут построен»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Республика представлена в восьми номинациях



«Маршрут построен» — премия, открывающая Россию от Калининграда до Чукотки, в области развития внутреннего туризма и путешествий. Бурятия представлена в восьми номинациях. В номинации «Главный маршрут» - разработки направлений от ТИЦ «Байкал» и Кабанского района.



«Легенды Бурятии. Брендовый маршрут «Бурятия – это не только Байкал!» - называется маршрут туристского центра и «Край у Байкала» - название направления тура администрации Кабанского района республики.



В номинации «Событие года» представлены проекты также ТИЦа и Кабанского района, среди которых «Неделя туризма на Великом Шелковом пути», «Фестиваль скорости «Байкальская миля», «Сказочный Сагаалган» и «Посольское – самое красивое село на берегу Байкала» представляет АМО «Кабанский район» совместно с поселением «Посольское».



В других номинациях соревнуются визит-центр «Байкал заповедный», Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, религиозная организация шаманов «Тэнгэри», гостиница «Королевская Гавань», нaциoнальный парк «Tyнкинский» и другие.



