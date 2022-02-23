В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт

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Депутаты горсовета Улан-Удэ оригинально поздравили с Днём защитника Отечества солдат срочной службы.
Служившие в советской и российской армии знают армейское лакомство – торт «Коряк». К 23 февраля из 23 кг печенья, 23 банок сгущёнки и 10 банок варёнки был приготовлен праздничный армейский торт весом 37 кг.
Депутаты Долгор Норбоева, Виктор Ефремов, Беликто Цыбиков и Василий Иванов взялись за приготовление «коряка». Они соорудили специальный деревянный поддон, затем раскрошили печенье, сдобрили сгущёнкой и выложили торт на поддон с пищевой пленкой.
Готовый торт привезли в войсковую часть в Сосновом Бору и раздали солдатам. Солдаты срочной службы с удовольствием приняли интересный сладкий подарок.
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