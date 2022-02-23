 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт

В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
Общество, 
В роли кондитеров выступили городские депутаты

Депутаты горсовета Улан-Удэ оригинально поздравили с Днём защитника Отечества солдат срочной службы.

Служившие в советской и российской армии знают армейское лакомство – торт «Коряк». К 23 февраля из 23 кг печенья, 23 банок сгущёнки и 10 банок варёнки был приготовлен праздничный армейский торт весом 37 кг.

Депутаты Долгор Норбоева, Виктор Ефремов, Беликто Цыбиков и Василий Иванов взялись за приготовление «коряка». Они соорудили специальный деревянный поддон, затем раскрошили печенье, сдобрили сгущёнкой и выложили торт на поддон с пищевой пленкой.

Готовый торт привезли в войсковую часть в Сосновом Бору и раздали солдатам. Солдаты срочной службы с удовольствием приняли интересный сладкий подарок.

день защитника Отечества депутаты горсовета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Общество, 23.02.2022
Историческое событие состоялось в 1994 году
Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии
Общество, 23.02.2022
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Общество, 23.02.2022
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
Общество, 23.02.2022
Работа идёт круглосуточно
Со льда Байкала спасли изюбря
Со льда Байкала спасли изюбря
Общество, 23.02.2022
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
Общество, 23.02.2022
В роли кондитеров выступили городские депутаты
Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, 23.02.2022
Спортсмены из Бурятии продолжат борьбу за возможность попасть на первенство России
В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла
В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла
Общество, 23.02.2022
Козероги живут среди снегов на отвесных скалах
На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
Общество, 23.02.2022
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
Общество, 23.02.2022
Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 23.02.2022
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
Общество, 23.02.2022
В нём примут участие женщины старше 45 лет
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Общество, 23.02.2022
В его работе примут участие 200 делегатов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^