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Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований

Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, 
Спортсмены из Бурятии продолжат борьбу за возможность попасть на первенство России

Спортсмены из Бурятии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек. Соревнования состоялись 19-20 февраля в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Всего на татами вышли 328 участников из 14 регионов России.

Представительницы сборной Бурятии завоевали призовые места в личном и командном первенстве. В первый день соревнований проходило личное первенство. Валерия Бадмаева стала победительницей в весовой категории 52 кг. Мария Агаркова также завоевала золото»в весовой категории 44 кг. Ольга Измайлова взяла серебро в весовой категории 32 кг. В весе 63 кг бронзовая медаль у Дарьи Вторушиной.


На следующий день проходили командные первенства. Здесь команда девочек в составе восьми человек завоевала второе место среди шести команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Спортсменки из Улан-Удэ уступили представительницам Иркутска.

Среди юношей было две команды: команда «Бурятия -1» и «Бурятия -2». Первые из них завоевали третье место. Юношей оказалось больше, чем девушек, всего было представлено 10 команд.

Первенство Сибири является отборочным на главный российский старт. По его итогам будет сформирована сборная команда Сибирского федерального округа для участия в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое планируется провести 4-7 апреля в Тюмени. Пока бурятские спортсмены не прошли отбор, поскольку они относятся в ДФО. Но шанс попасть на первенство страны у них всё же есть. Пояснения на этот счёт «Байкал-Daily» дала старший тренер Бурятии по дзюдо до 15 лет Ольга Байдаева.

- Мы относимся к Дальневосточному федеральному округу. Так как в Сибирском федеральном округе не проводился отбор на Россию до 15 лет, и в рамках этого турнира, кто займёт первое-второе место, тот имеет право отобраться на первенство России. Но, так как мы ДФО, нас не включили, - пояснила Ольга Байдаева.

В начале марта в Южно-Сахалинске состоится первенство ДФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, где спортсмены из Бурятии поборются за возможность отобраться на первенство России. Мероприятие проходит ежегодно уже не один десяток лет, целью которого является выявление лучших спортсменов для участия в первенстве России.

спорт дзюдо

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