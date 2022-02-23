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В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла

В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Козероги живут среди снегов на отвесных скалах

Сибирских горных козлов запечатлела фотоловушка в местах обитания снежного барса в Тункинском национальном парке в Бурятии.

- В ходе мониторинга группировки снежного барса в горах Восточного Саяна, в январе 2022 года при помощи фотоловушек были зафиксированы сибирские горные козлы. Кадры с них отражают всю суровость условий жизни высокогорий. Отвесные скалы, снег, скудная растительность – это стихия козерогов, лишь изредка спускающихся до верхней границы леса, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

 

Сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция) впервые внесён в Красную книгу Российской Федерации, новое издание которой вышло в конце 2021 года. Ранее вид был занесён в Красные книги Бурятии (2020) и Иркутской области (2020).

От многочисленности и благополучия популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса. Снежный барс занесён в Красную книгу Российской Федерации, как находящийся под угрозой исчезновения. Сибирский горный козел и снежный барс являются приоритетными видами для охраны на территории национального парка «Тункинский».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском национальном парке были обнаружены следы самки снежного барса и двух котят. Так как снежных барсов в Бурятии можно пересчитать по пальцам, это радостная новость. Изучение популяции барса продолжается. 

дикие животные фотоловушка

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