В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла









Сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция) впервые внесён в Красную книгу Российской Федерации, новое издание которой вышло в конце 2021 года. Ранее вид был занесён в Красные книги Бурятии (2020) и Иркутской области (2020).



От многочисленности и благополучия популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса. Снежный барс занесён в Красную книгу Российской Федерации, как находящийся под угрозой исчезновения. Сибирский горный козел и снежный барс являются приоритетными видами для охраны на территории национального парка «Тункинский».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском национальном парке



Сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция) впервые внесён в Красную книгу Российской Федерации, новое издание которой вышло в конце 2021 года. Ранее вид был занесён в Красные книги Бурятии (2020) и Иркутской области (2020).От многочисленности и благополучия популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса. Снежный барс занесён в Красную книгу Российской Федерации, как находящийся под угрозой исчезновения. Сибирский горный козел и снежный барс являются приоритетными видами для охраны на территории национального парка «Тункинский».Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском национальном парке были обнаружены следы самки снежного барса и двух котят . Так как снежных барсов в Бурятии можно пересчитать по пальцам, это радостная новость. Изучение популяции барса продолжается.

Сибирских горных козлов запечатлела фотоловушка в местах обитания снежного барса в Тункинском национальном парке в Бурятии.- В ходе мониторинга группировки снежного барса в горах Восточного Саяна, в январе 2022 года при помощи фотоловушек были зафиксированы сибирские горные козлы. Кадры с них отражают всю суровость условий жизни высокогорий. Отвесные скалы, снег, скудная растительность – это стихия козерогов, лишь изредка спускающихся до верхней границы леса, - сообщили в пресс-службе нацпарка.