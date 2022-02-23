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В Тункинской долине в Бурятии открыли новый фельдшерский пункт

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство обошлось в 6 миллионов рублей. ФОТО

В улусе Хойто-гол Тункинского района Бурятии в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения 22 февраля открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, глава Тункинского района Чингис Маншеев, глава сельского поселения «Хойто-Гол» Дарима Аюшеева, главный врач ГБУЗ «Тункинская центральная районная больница» Дамнин Мунконов, местные депутаты.

Новое здание было построено с помощью современных модульных технологий. Строительство ФАПа обошлось более чем в 6 млн рублей, выделенных в рамках реализации нацпроекта. Площадь здания составляет 83,5 кв.м.

Учреждение будет обслуживать 547 человек, в том числе 66 детей до 17 лет.

На сегодняшний день уже получена лицензия на медицинскую деятельность.

Администрация Тункинского района отметила благодарностями начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Тункинская центральная районная больница» Евгения Маланова, заведующую фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ «Тункинская центральная районная больница» в улусе Хойто-гол Саяну Билдуеву, представителя ООО «Каскад», Кузнечного двора «Дархан» Андрея Петруева.

- Прежде всего хочется поздравить жителей Хойто-гола с открытием современного фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации федерального проекта «Развитие и оказание первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Это действительно праздник, когда открывается новый ФАП, делается ещё один шаг в развитии здравоохранения района, - обратился к присутствующим на открытии главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов

- Сегодня у нас значимое событие: открытие фельдшерско-акушерского пункта - очень важного и нужного людям социального объекта. И самая большая наша радость – это появление у нас фельдшера, - отметила глава поселения Дарима Аюшеева.

Для работы в новом ФАПе приглашена фельдшер со стажем работы свыше 23 лет по программе «Земский фельдшер» и медсестра.

- Здесь не было фельдшера, я решила поменять место работы и приехать к себе на малую родину. У меня здесь живёт семья, а я в последние девять лет работала в Кырене. Теперь в тёплом и удобном ФАПе жители Хойто-гола смогут получать полноценную доврачебную медицинскую помощь. Новый ФАП имеет всё необходимое оборудование, согласно стандартам оснащения ФАПов, - рассказала заведующая фельдшерско-акушерского пункта Саяна Билдуева.

- Мы очень рады, что смогли изыскать для нового ФАПа опытного медицинского работника, местную жительницу. Саяна Чингисовна отмечает 23 февраля своё 50летие. Такой большой подарок для своей малой родины сделала Саяна Чингисовна в свой юбилей, – поделились сотрудники районной Тункинской больницы.

Тункинская ЦРБ фельдшерско-акушерский пункт

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