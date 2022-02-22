Местные предприятия отгрузили товары на общую сумму около двух миллионов рублей
Во вторник, 22 февраля, в Ростовскую область направлена гуманитарная помощь из Бурятии жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Местные бизнес-гиганты оказали помощь и сформировали гуманитарный груз из продовольственных и непродовольственных товаров.
- «Благодарим наши крупные торговые компании «Титан», «Абсолют», «Барис», а также АО «Бурятхлебпром», ООО «КФ «Амта», ООО «Бурятмяспром» за оперативность и отзывчивость. Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 миллионов рублей», - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
В список отправляемой продукции вошли продукты питания, средства гигиены и по уходу за детьми, детское питание, бытовая химия. Всего более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Общий объём отгруженной продукции составляет 15 тонн.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Власти ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса в девяти районах и четырёх городах региона.
На сегодняшний день свыше семи тысяч беженцев разместили в Ростовской области в пунктах временного содержания. Свыше 11 тысяч беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в другие регионы.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия также готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республики. В республике смогут разместить 400 донбасских беженцев.
Бурятия отправляет гуманитарную помощь в Ростовскую область для беженцев
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