Выпуск про Бурятию выйдет в эфир ещё не скоро
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки» (12+). Бессменный ведущий программы Дмитрий Крылов приехать в Бурятию не смог, но его команда отработала в знаковых местах республики. По словам членов съёмочной̆ группы, в Бурятии у людей чистые и открытые сердца, сообщает улан-удэнский гид Эрдэни Дымчиков.
- Передача сама выйдет только осенью этого года, но мы уже ждём её с нетерпением! - написал на своей странице в соцсети Дымчиков.
По его словам, группа программы «Непутевые заметки» посетила дацан на Верхней Березовке, поприветствовала Байкал в Гремячинске и завершила своё путешествие в Бурятию ёхором в «Байкальской Ривьере».
Телепрограмма «Непутевые заметки» рассказывает о путешествиях. Её автор и ведущий Дмитрий Крылов, делится своими впечатлениями о разных странах, в которых он побывал вместе со съёмочной командой. Программа выходит на Первом канале с 1996 года. В момент появления это была первая после «Клуба путешественников» телепередача подобного формата.
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки»
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