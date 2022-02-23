В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами воздух прогреется до -1 градуса



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -7,-12, местами до -1, по северу местами -15,-20.



В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -7,-9.

