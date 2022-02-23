Местами воздух прогреется до -1 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -7,-12, местами до -1, по северу местами -15,-20.
В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -7,-9.
В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В художественном музее представят творчество Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой
В вольерах могут разметить до 224 животных
В учениях примет участие около 4000 военнослужащих
Участники дорожного движения в столице Бурятии были приятно удивлены
Соццентр в Кабанске получил новый спортивный инвентарь и экипировку
В этом году сумма возросла в полтора раза
Участники этноэкспедиции посетят Эхирит-Булагатский, Осинский и Баяндаевский районы
Обладателями гран-при стали учителя из Улан-Удэ и Хоринского района
В музее истории Бурятии открылась выставка «История России в русском платке»
В окрестностях Улан-Удэ прошёл второй этап чемпионата республики
Также намечено большое жилищное строительство
Выпуск про Бурятию выйдет в эфир ещё не скоро
Местные предприятия отгрузили товары на общую сумму около двух миллионов рублей
Систему QR-кодов в республике отменили не везде
Невезучая покупательница посоветовала быть повнимательнее при покупке еды