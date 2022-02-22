Невезучая покупательница посоветовала быть повнимательнее при покупке еды
В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию вымоченной гречки с плавающими жуками. Жительница Улан-Удэ утверждает, что обнаружила жуков в гречке, которую купила в сетевом супермаркете.
- Сначала я подумала, что они могли завестись в домашнем контейнере, где хранилась крупа. Проверила мешок из магазина, там тоже всплыли жуки и личинки. В шкафу, где хранилась крупа, чисто, остальные крупы тоже без насекомых. Будьте внимательны при покупке своей еды, - предупредила горожанка.
Улан-удэнцы на это отреагировали по-разному. Одна подписчица считает, что подобный инцидент может произойти с каждой фирмой. «Такое с крупами может произойти от любой фирмы», - поделилась мнением жительница.
Другие же начали шутить или поддерживать автора поста, потому что тоже когда-то были в такой ситуации:
«Я не покупаю там. Тоже были личинки, только в овсяных хлопьях», «Спасибо, что предупредили. Как-то завела их, пока всю крупу не выбросила - не смогла избавиться от них»,
«Зато сразу с мясом»,
«Автор да вы просто везунчик, вам мясо по цене гречки продали»,
«Гречка с мясом, белок».
Улан-удэнка нашли жуков в гречке из супермаркета
Общество, Фото:
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