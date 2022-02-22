Улан-удэнка нашли жуков в гречке из супермаркета

Невезучая покупательница посоветовала быть повнимательнее при покупке еды



В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию вымоченной гречки с плавающими жуками. Жительница Улан-Удэ утверждает, что обнаружила жуков в гречке, которую купила в сетевом супермаркете.



- Сначала я подумала, что они могли завестись в домашнем контейнере, где хранилась крупа. Проверила мешок из магазина, там тоже всплыли жуки и личинки. В шкафу, где хранилась крупа, чисто, остальные крупы тоже без насекомых. Будьте внимательны при покупке своей еды, - предупредила горожанка.



Улан-удэнцы на это отреагировали по-разному. Одна подписчица считает, что подобный инцидент может произойти с каждой фирмой. «Такое с крупами может произойти от любой фирмы», - поделилась мнением жительница.



Другие же начали шутить или поддерживать автора поста, потому что тоже когда-то были в такой ситуации:



«Я не покупаю там. Тоже были личинки, только в овсяных хлопьях», «Спасибо, что предупредили. Как-то завела их, пока всю крупу не выбросила - не смогла избавиться от них»,

«Зато сразу с мясом»,

«Автор да вы просто везунчик, вам мясо по цене гречки продали»,

«Гречка с мясом, белок».

