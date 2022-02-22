Бурятская певица поборется за титул «Краса ВДВ-2022»







Участницам конкурса необходимо набрать максимальное количество баллов в нескольких номинациях, среди которых – творческий номер, стрельба, визитная карточка.



Как сообщал «Байкал Daily», в прошлом году бурятская певица Дарима Цырендондопова

Участницам конкурса необходимо набрать максимальное количество баллов в нескольких номинациях, среди которых – творческий номер, стрельба, визитная карточка.Как сообщал «Байкал Daily», в прошлом году бурятская певица Дарима Цырендондопова заняла третье место на чемпионате ВДВ по гиревому спорту в городе Камышин Волгоградской области.

Известная бурятская певица Дарима Цырендондопова готовится представить 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения — воинскую часть Воздушно-десантных войск на финальном этапе V всероссийского конкурса «Краса ВДВ-2022», который скоро пройдёт в Рязани.- Дарима серьёзно подошла к подготовке. В своих выступлениях она презентует всё богатство и глубину бурятской культуры, вокала и хореографии. В постановке творческих номеров ей помогают земляки из Фонда поддержки молодежи и развития бурятской культуры «Байкал». Мы уверены, что такое выступление не оставит равнодушным самое требовательное жюри! – сообщает постпредство Бурятии в Москве.