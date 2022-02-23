В соревновании примут участие уроженцы Селенгинского района
В Улан-Удэ пройдёт турнир по национальным видам спорта «Сээр хухалха» и «Тэбэг» в рамках празднования Сагаалгана. В мероприятии могут принять участие жители и уроженцы Селенгинского района. Им необходимо предоставить документальное подтверждение (фотография или ксерокопия паспорта, свидетельства о рождении своё или близкого родственника: родителей, бабушки или дедушки). Возрастные категории участников: от 14 до 17лет, от 18 лет и старше.
Турнир состоится сегодня, 23 февраля, с 9:00 до 13:00 в спортзале главного корпуса Бурятской сельхозакадемии. Финалы пройдут на сцене театра оперы и балета в этот же день, в рамках проведения землячества Селенгинского района.
Каждый участник должен иметь: набор хребтовых костей КРС «Сээр» (3 штуки – для турнира по «Сээр хухалха»), заполненную заявку, национальную одежду (дэгэл (короткий костюм не допускается), бэhэ, малгай, гутал).
Абсолютный победитель по «Сээр хугалха» награждается главным и денежным призом, а также награждается второй и третий призёры. Участники по возрастным категориям награждаются: первое место денежным и специальным призом, второе и третье места – денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ стартует турнир по национальным видам спорта
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