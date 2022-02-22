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В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками

В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками
Общество,  Фото:из архива
В Тарбагатайском районе прошло экстренное совещание администрации

Глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин сегодня, 22 февраля провел экстренное совещание по обострившейся ситуации, связанной с бродячими собаками. С 23 февраля начнётся подворовый обход в селе Вознесеновка.

- Напряжённая обстановка сложилась во многих поселениях района, однако самая неблагоприятная – в сельском поселении «Саянтуйское». Обеспокоенные жители стали направлять соответствующие обращения в соцсети и вайбер чаты. Особенно много сигналов поступает из ДНТ «Багульник» и ДНТ «Космос, - сообщает администрация Тарбагатайского района.

На совещании было принято решение о формировании мобильной группы из специалистов районного управления ветеринарии, специалистов административного контроля районной администрации и сотрудников полиции для участия в рейдовых мероприятиях.

С 23 февраля будет проводиться бесплатная вакцинация животных, также ветеринары будут заносить безнадзорных собак в книгу учёта.

- Думаю, только совместными усилиями и ответственным отношением каждого нам удастся переломить ситуацию. Нельзя при этом забывать, как и о гуманности, так и о жизни и здоровье людей, которые являются главным приоритетом, - прокомментировал ситуацию Владимир Смолин.
собаки бездомные животные

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