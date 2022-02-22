В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками

Общество, Фото: из архива

В Тарбагатайском районе прошло экстренное совещание администрации



Глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин сегодня, 22 февраля провел экстренное совещание по обострившейся ситуации, связанной с бродячими собаками. С 23 февраля начнётся подворовый обход в селе Вознесеновка.



- Напряжённая обстановка сложилась во многих поселениях района, однако самая неблагоприятная – в сельском поселении «Саянтуйское». Обеспокоенные жители стали направлять соответствующие обращения в соцсети и вайбер чаты. Особенно много сигналов поступает из ДНТ «Багульник» и ДНТ «Космос, - сообщает администрация Тарбагатайского района.



На совещании было принято решение о формировании мобильной группы из специалистов районного управления ветеринарии, специалистов административного контроля районной администрации и сотрудников полиции для участия в рейдовых мероприятиях.



С 23 февраля будет проводиться бесплатная вакцинация животных, также ветеринары будут заносить безнадзорных собак в книгу учёта.



- Думаю, только совместными усилиями и ответственным отношением каждого нам удастся переломить ситуацию. Нельзя при этом забывать, как и о гуманности, так и о жизни и здоровье людей, которые являются главным приоритетом, - прокомментировал ситуацию Владимир Смолин.

