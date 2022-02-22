В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов
В Улан-Удэ школа №38 реализует проект «Семейное счастье – просто друг другу тепло дарить». Грант в размере 350 тысяч рублей был направлен на приобретение интерактивной панели, многофункционального устройства и маркерной доски, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
Необычный проект дополнительного образования появился в школе осенью 2021 года. Отличительная особенность таких уроков - это побуждение к совместному времяпрепровождению детей и родителей, а также бабушек и дедушек учащихся. В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов.
- Для каждого ребёнка важно, чтобы близкие люди больше времени проводили с ними. Дети и родители решают общие задачи, заняты общим делом. Большинство занятий построено в форме мастер-классов, защиты совместных проектов. Часть занятий посвящена встречам и творческим вечерам, обыгрыванию обычаев семейных и народных праздников русского и бурятского народов, - рассказывает заместитель по воспитательной работе школы №38 Марина Ханхараева.
В структуру программы входят разделы: семейный архив, семейные праздники, семейные обычаи и традиции, семейное чтение, семейные ценности, традиции, духовное, физическое и социальное здоровье.
В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
Общество, Фото:
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