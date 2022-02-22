 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья

В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
Общество,  Фото:pixabay.com
В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов

В Улан-Удэ школа №38 реализует проект «Семейное счастье – просто друг другу тепло дарить». Грант в размере 350 тысяч рублей был направлен на приобретение интерактивной панели, многофункционального устройства и маркерной доски, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

Необычный проект дополнительного образования появился в школе осенью 2021 года. Отличительная особенность таких уроков - это побуждение к совместному времяпрепровождению детей и родителей, а также бабушек и дедушек учащихся. В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов.

- Для каждого ребёнка важно, чтобы близкие люди больше времени проводили с ними. Дети и родители решают общие задачи, заняты общим делом. Большинство занятий построено в форме мастер-классов, защиты совместных проектов. Часть занятий посвящена встречам и творческим вечерам, обыгрыванию обычаев семейных и народных праздников русского и бурятского народов, - рассказывает заместитель по воспитательной работе школы №38 Марина Ханхараева.

В структуру программы входят разделы: семейный архив, семейные праздники, семейные обычаи и традиции, семейное чтение, семейные ценности, традиции, духовное, физическое и социальное здоровье.
школа семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками
В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками
Общество, 22.02.2022
В Тарбагатайском районе прошло экстренное совещание администрации
В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
Общество, 22.02.2022
В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов
Десантников поздравили звезды бурятской эстрады
Десантников поздравили звезды бурятской эстрады
Общество, 22.02.2022
Творческие коллективы Улан-Удэ поздравили военнослужащих с праздником
В Улан-Удэ убирают наледь «проснувшегося» ручья
В Улан-Удэ убирают наледь «проснувшегося» ручья
Общество, 22.02.2022
Здесь действует режим «Повышенная готовность»    
В Улан-Удэ прошел бенефис народного артиста Бурятии Сергея Васильева
В Улан-Удэ прошел бенефис народного артиста Бурятии Сергея Васильева
Общество, 22.02.2022
«Встреча с вами – это наше счастье», - обратился к зрителям Сергей Васильев
В Прибайкальском нацпарке открылись санитарные зоны
В Прибайкальском нацпарке открылись санитарные зоны
Общество, 22.02.2022
К сожалению, на льду сотрудники периодически находят следы пикников, пищевые и бытовые отходы
26 медалей завоевали лучники Бурятии на всероссийских соревнованиях
26 медалей завоевали лучники Бурятии на всероссийских соревнованиях
Общество, 22.02.2022
Участвовали более 400 спортсменов из семи регионов страны
В Улан-Удэ кавалер обокрал даму, чтобы покутить в сауне
В Улан-Удэ кавалер обокрал даму, чтобы покутить в сауне
Общество, 22.02.2022
Мужчина обокрал женщину, с которой танцевал в кафе
В Улан-Удэ осуждённые слепили гигантские снежные буузы
В Улан-Удэ осуждённые слепили гигантские снежные буузы
Общество, 22.02.2022
По правилам конкурса, снежные буузы надо было ещё оригинально украсить
В Улан-Удэ решили украсить граффити самолёт-памятник
В Улан-Удэ решили украсить граффити самолёт-памятник
Общество, 22.02.2022
Горожане настороженно отнеслись к креативной идее
Бурятский театр «Байкал» покажет концерт по заявкам зрителей
Бурятский театр «Байкал» покажет концерт по заявкам зрителей
Общество, 22.02.2022
Песни и исполнителей зрители выбирают сами
Блогер обратился к главе Бурятии из-за плохой дороги
Блогер обратился к главе Бурятии из-за плохой дороги
Общество, 22.02.2022
Алексей Раднаев возмущён состоянием дороги до лика Янжимы
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по настольному теннису
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 22.02.2022
За победу борются 130 спортсменов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^