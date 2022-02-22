Десантников поздравили звезды бурятской эстрады

Творческие коллективы Улан-Удэ поздравили военнослужащих с праздником
В преддверии Дня защитника Отечества творческие коллективы учреждений культуры Улан-Удэ поздравили военнослужащих с наступающим праздником.
Для военнослужащих отдельной бригады материально-технического обеспечения и 11-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады выступили звёзды бурятской эстрады.
- Их поздравили Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, Анна Комолова, театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», муниципальный концертный духовой оркестр г. Улан-Удэ, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», образцовый хореографический ансамбль «Angels» Детской школы искусств им. Л. Линховоина, - сообщает мэрия Улан-Удэ.
Концерт получился красочным и зрелищным, прозвучали песни военных лет и современные композиции.
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