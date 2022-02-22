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Десантников поздравили звезды бурятской эстрады

Десантников поздравили звезды бурятской эстрады
Общество, 
Творческие коллективы Улан-Удэ поздравили военнослужащих с праздником

В преддверии Дня защитника Отечества творческие коллективы учреждений культуры Улан-Удэ поздравили военнослужащих с наступающим праздником.

Для военнослужащих отдельной бригады материально-технического обеспечения и 11-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады выступили звёзды бурятской эстрады.

- Их поздравили Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, Анна Комолова, театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», муниципальный концертный духовой оркестр г. Улан-Удэ, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», образцовый хореографический ансамбль «Angels» Детской школы искусств им. Л. Линховоина, - сообщает мэрия Улан-Удэ.

Концерт получился красочным и зрелищным, прозвучали песни военных лет и современные композиции. 

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