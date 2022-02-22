Десантников поздравили звезды бурятской эстрады





В преддверии Дня защитника Отечества творческие коллективы учреждений культуры Улан-Удэ поздравили военнослужащих с наступающим праздником.Для военнослужащих отдельной бригады материально-технического обеспечения и 11-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады выступили звёзды бурятской эстрады.- Их поздравили Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, Анна Комолова, театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», муниципальный концертный духовой оркестр г. Улан-Удэ, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», образцовый хореографический ансамбль «Angels» Детской школы искусств им. Л. Линховоина, - сообщает мэрия Улан-Удэ.Концерт получился красочным и зрелищным, прозвучали песни военных лет и современные композиции.