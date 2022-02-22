В Улан-Удэ убирают наледь «проснувшегося» ручья

Здесь действует режим «Повышенная готовность»
В Улан-Удэ продолжают принимать меры по недопущению розлива ручья и затопления земельных участков и дорог внутри микрорайона Дивизионный. Здесь действует режим «Повышенная готовность».
- Силами мобильной группы комбината по благоустройству, МУП «Водоканал» оборудованы траншеи для отвода воды и недопущения роста наледи. В настоящий момент угрозы затопления жилых домов нет, - сообщили в управление по ЧС Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ручей «молчал» 10 лет. За это время территорию вокруг него успели застроить, что теперь осложняет работы по расчистке. Однако недавно ручей «проснулся» из-за погодных условий
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