В Улан-Удэ убирают наледь «проснувшегося» ручья





В Улан-Удэ продолжают принимать меры по недопущению розлива ручья и затопления земельных участков и дорог внутри микрорайона Дивизионный. Здесь действует режим «Повышенная готовность».- Силами мобильной группы комбината по благоустройству, МУП «Водоканал» оборудованы траншеи для отвода воды и недопущения роста наледи. В настоящий момент угрозы затопления жилых домов нет, - сообщили в управление по ЧС Улан-Удэ.