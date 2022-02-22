В Бурятии самым популярным видом спорта на зимних играх в Пекине стал хоккей

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.В Бурятии самым популярным видом спорта оказался хоккей. На него пришлось 28% от общего числа просмотров игр, а максимальную аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.На втором месте в республике – фигурное катание и биатлон (по 15% просмотров), на третьем месте – лыжные гонки (13%), а четвёртое и пятое поделили конькобежный спорт и кёрлинг (по 12%). Интересно, что больше всего кёрлинг на Дальнем Востоке любят смотреть в Чукотском АО и Магаданской области – в этих регионах он занимает второе и третье места соответственно, уступая на Чукотке только хоккею, а в Магадане – хоккею и фигурному катанию. Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону и бобслею.В Бурятии собралась одна из самых больших армий болельщиков на Дальнем Востоке, опередив даже более многочисленный Приморский край, и лишь немногим уступив Хабаровскому краю и Якутии. На территории от восточных берегов Байкала до Тихого океана на долю жителей Бурятии пришлось 17,3% зрителей спортивных трансляций из Китая.